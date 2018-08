Padova, Bisoli: "Hellas da promozione, noi vogliamo salvarci"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pierpaolo Bisoli, tecnico del Padova, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro l'Hellas. “Il nostro primo obiettivo sarà quello del mantenimento della categoria, ci sarà da soffrire, ma se saremo uniti nelle sconfitte potremo farcela e toglierci le soddisfazioni che meritiamo. Pazzini e Di Carmine sono due grandi giocatori, arriviamo ad affrontare una super corazzata. Io dico sempre alla squadra che i derby non vanno giocati, ma vanno vinti. Questa settimana abbiamo cercato di lavorare nel modo migliore, non siamo ancora al 100% ma anche per loro sarà lo stesso. In questo momento ho cercato di mettere la squadra nel miglior modo possibile, ma il modulo conta fino a un certo punto conta l’atteggiamento. Se un tecnico ha 30 giocatori di grande livello, per lui è più facile fare la formazione. Loro partono per vincere il campionato, tutti gli addetti ai lavori ci hanno messo fra le squadre che dobbiamo salvarci. Vedo una squadra in crescita, ogni settimana l’allenatore sceglie in base a quello che vede", le parole di Bisoli riportate da Trivenetogoal.it.