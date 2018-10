Padova, Bisoli: "La paura ci ha bloccato, abbiamo bisogno di tempo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pierpaolo Bisoli al termine di Brescia-Padova ha commentato la sconfitta della sua squadra per 4-1 “Succede che quando devi portare a casa un risultato importante ti blocchi a causa della paura, e come fa male ai tifosi fa male anche a noi, alla società e a tutti. Io so che abbiamo bisogno ancora di tempo per crescere! Oggi abbiamo fatto il più bel primo tempo finora, ma poi appena sbagliamo due giocate andiamo in confusione. È una cosa inconscia ma dobbiamo trovare subito un rimedio, io in primis…. Io so che ci salveremo, magari all’ultima giornata e soffrendo, ma dobbiamo capirlo tutti! Il secondo gol poi è fallo netto di Donnarumma su Ceccaroni, poi c’era un fallo di mano… Dobbiamo iniziare anche a fare i conti con gli arbitraggi. Il cambio di Bonazzoli? Non riusciva più a scattare da una parte e dall’altra, ho messo Cisco che volevate tutti che giocasse e avete visto che fatica ha fatto… Io in spogliatoio non li ho accusati, anzi sono stato molto tenero ma non dobbiamo arretrare così tanto, e devono capirlo per primi i miei uomini. Mio figlio Dimitri? Ha fatto un’ottima partita, aveva gli occhi tristi quando mi ha abbracciato a fine partita perché mi ha sconfitto… È un processo di crescita, e dobbiamo assorbirlo tutti insieme. Non è una crisi, ma dovremo soffrire e non mollerò di un centimetro, né io né la mia squadra!”