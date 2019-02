© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Conferenza stampa per il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli alla vigilia del match in casa della Cremonese in programma domani. Ecco lo stralcio delle sue dichiarazioni riportato da PadovaGoal.it: “Spero che lassù qualcuno ci permetta di stare bene e in salute. Questa è la cosa più importante, Lollo non sono riuscito a toglierlo a 25 minuti dalla fine e a Cremona non ci sarà. Barisic ha sentito un dolore al ginocchio e non verrà convocato. A Venezia meglio di così nel secondo tempo non potevamo fare. Gli episodi fanno si che la partita vada in un modo o nell’altro. Domani c’è da essere più propositivi nei primi venti minuti, non conta il numero di attaccanti ma l’atteggiamento. Baraye ha poca autonomia, dopo un quarto d’ora aveva già esaurito la benzina. Domani ci sarà Minelli in porta, davanti Capello sarà trequartista dietro a Bonazzoli e Mbakogu, a centrocampo Calvano e Pulzetti, i tre difensori e gli esterni sono quelli soliti. Capello si è conquistato il posto mercoledì nell’amichevole. La Cremonese era stata costruita per entrare fra le prime quattro, poi non so cosa sia successo. Hanno cambiato allenatore da Mandorlini a Rastelli, che conosco così come il suo predecessore.”