Padova, Bisoli: "Non penso al cambio di modulo. Vogliamo far punti"

Il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Foggia spiegando di non star pensando a un cambio di modulo: “Sono convinto che in trasferta la difesa a tre sia più congeniale e considerato anche il loro 3-4-3 sono orientato a scegliere il 3-5-2 con qualche variazione e con due esterni freschi. Ho ancora 4 o 5 calciatori che sono un po' affaticati, ma possono recuperare, e devo capire se cambiarli e come nel caso. Sarno? Lo tengo in considerazione anche da primo minuto anche perché in queste prima gare ho tenuto sempre dentro tutti e tre gli attaccanti. - continua Bisoli come riporta Padovagoal.it - La partita sarà tosta, loro vengono da tre sconfitte, ma in estate hanno costruito una buona squadra per provare ad azzerare subito la penalizzazione. Ho rivisto per due giorni la partita con la Cremonese, abbiamo giocato un ottimo primo tempo e siamo l’unica squadra a non aver preso gol su azione quindi con la crescita individuale dei giovani possiamo crescere ancora. Fare risultato domani è fondamentale”.