© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pierpaolo Bisoli è soddisfatto a metà. Il tecnico del Padova è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Brescia per analizzare la prestazione dei suoi. Ecco le parole riportate da Padovagoal.it: "Dispiace perché la squadra ha fatto un’ottima prestazione, ma alla minima distrazione ci puniscono. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché giocare così contro la prima in classifica non è da tutti".

Spazio anche alla prossima gara contro il Crotone, che vale davvero, soprattutto in chiave salvezza: "Sabato dobbiamo fare la partita della vita, dobbiamo vincere quattro o cinque gare: sono convinto che se siamo in grado di tenere sotto scacco la prima della classe allora possiamo farcela".

Nel finale Bisoli ha commentato la doppia sfida personale, visto che in campo c'era anche Dimitri, suo figlio: "A fine partita ci siamo abbracciati e lui mi ha detto che siamo una delle squadre che più li ha messi in difficoltà nel corso dell’anno. Stanotte vado a letto convinto che questa squadra alla fine ce la farà".