Padova, Bisoli: "Ottimo primo tempo, abbiamo sprecato troppo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Al termine della sconfitta contro il Foggia il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli è intevenuto in sala stampa commentando con rammarico il risultato. Queste le sue dichiarazioni riprese da Padovagoal.it: "Quando hai tre occasioni per raddoppiare e non le sfrutti poi succede questo. Ho visto un ottimo primo tempo e poi ci siamo difesi con ordine, ma la nostra costante è che prendiamo gol da trenta metri. Dobbiamo crescere in fretta, l’ho già detto ai miei ragazzi. Ora lecchiamoci le ferite e ripartiamo, ma non possiamo andare due volte in vantaggio e poi farci riprendere. È questione di mentalità. E chi è entrato anche oggi non è riuscito a darci una mano a differenza di quanto accade alle altre squadre. I nostri giovani devono crescere in fretta. Sarno? Mi sembrava giusto renderlo partecipe in uno stadio che l’ha amato, in un paio di occasioni è andato in difficoltà in fase difensiva ma per il resto mi è piaciuto".