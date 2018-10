Padova, Bisoli: "Partita intelligente, questo è lo spirito per salvarsi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Queste le dichiarazioni di Pierpaolo Bisoli, tecnico del Padova, riportate da PadovaSport dopo il pareggio contro lo Spezia. "Siamo tra il paradiso e il purgatorio, oggi la squadra ha giocato con intelligenza. Non abbiamo concesso tiri da lontano o contropiedi, non abbiamo fatto un gioco brillantissimo ma la squadra mi è piaciuta, non ho niente da recriminare. E’ un piccolo passo avanti, dobbiamo salvarci e ci salveremo. Arriverà anche il gioco spumeggiante, ma questo è lo spirito per salvarsi".