Padova, Bisoli: "Proviamo a ripartire dopo una sconfitta pesante"

Pierpaolo Bisoli, allenatore del Padova, ha così introdotto la sfida di questa sera all'Euganeo che vedrà impegnati i suoi contro la Cremonese: "Ripartiamo dopo una sconfitta pesante, ma che secondo me è stata eccessiva rispetto a quanto abbiamo visto sul campo. Ci può stare di perdere, ma non è stato tutto da buttare a Salerno. Ora ci capita la Cremonese, un avversario molto forte ed esperto, non ha molti giovani in rosa, ma ha tutti giocatori che conoscono la categoria e delle ottime individualità. Difendono anche in sei, come ho visto a Palermo, secondo me ci saranno pochi spazi sugli esterni e dovremo essere bravi a cercarne in mezzo, dove si giocherà la partita. Per questo ho bisogno di forza e per questo ho provato il 4-3-1-2, un modulo che la squadra ha nelle sue corde e che avevo temporaneamente abbandonato. Ma, come ho già detto, dovremo essere bravi a cambiare pelle nel corso della stagione. Rigiochiamo mercoledì e scenderemo in campo tre volte in una settimana, di questo bisognerà per forza di cose tenere conto".