Padova, Bisoli: "Rientro dalla Francia con tante certezze"

Il Padova esce dallo Stade 'Bollaert-Delelis' di Lens sconfitto 2-1 dai padroni casa. Buone le indicazioni tratte da Pierpaolo Bisoli, tecnico dei biancoscudati: "Torno da questa tre giorni in Francia con tante certezze, perché ho ritrovato il Padova con lo spirito battagliero e con la giusta condizione atletica. Ci siamo parlati in questi giorni, i ragazzi stanno passando un periodo particolare e qualsiasi squadra di Serie B prima o poi ci incapperà. Questa squadra si salverà perché è composta da giocatori che hanno valori importanti come uomini, l’abbiamo dimostrato. Basta liberare un po’ la testa, non dipende da qualche fattore in particolare. Semplicemente quando si è giovani si cresce con gli errori", riporta il portale Tuttob.com.