Padova, Bisoli: "Serve lo stesso atteggiamento di Verona"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In vista del derby veneto contro il Venezia il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa: “Dobbiamo scendere in campo con lo stesso atteggiamento visto a Verona, anche se ci sarà maggiore pressione perché tutti si aspettano la vittoria. Il pubblico ci ha sempre dato una mano nei momenti difficili della scorsa stagione e vogliamo che faccia lo stesso in questa. Il Venezia viene da una stagione eccezionale, in cui ha chiuso al quinto posto e raggiunto la semifinale play off e sono candidati a ripetersi per cui domani non possiamo sbagliare nulla. A Verona è stata importante l’organizzazione di squadra, domani bisognerà avere la forza di saltare l’avversario e di tentare la giocata individuale. - continua Bisoli come riporta Padovagoal.it - Non ci saranno né Pinzi né Sarno, mentre Clemenza non ha ancora smaltito i carichi. Cappelletti invece sarà confermato in mezzo al campo perché in B la sua fisicità è fondamentale. L’anno scorso l’ho tenuto dietro, quest’anno lì lo proporrò ancora perché sta intraprendendo bene il ruolo. Non giocherà 37 partite, ma è un’opzione davvero da tenere in considerazione. Cinquemila abbonati? Oltre al risultato di Verona, cominciano a capire l’allenatore e i giocatori, i tifosi si identificano nei lavoratori. Se noi usciamo dal campo avendo dato tutto difficilmente ci contesteranno e fischieranno. Il dato è straordinario, i tifosi verranno rappresentati da una squadra che ha dato tutto”