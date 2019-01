© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle pagine di PadovaGoal.it arrivano le parole in conferenza stampa di Pierpaolo Bisoli, tecnico del Padova, prima del match contro il Venezia: “I tifosi ci danno grande entusiasmo perché vuol dire che hai un passato importante da onorare! Questa iniezione di fiducia fa passare un po’ di tensione… Un risultato positivo darebbe ulteriore morale, dobbiamo dare continuità. Sapevo che avrei dovuto fare i conti con qualche problemino fisico in più rispetto alla settimana precedente, Longhi non possiamo rischiarlo ad esempio ma dubito che sarà della partita! Ho visto però una squadra molto concentrata, speriamo di portare a casa un risultato importante. Chi al posto di Longhi? Non so ancora. E potrebbe esserci anche un cambio a centrocampo… Davanti Mbakogu e Bonazzoli si trovano di giorno in giorno sempre di più!”