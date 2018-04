Padova, Bisoli su chiamata di Cellino: "Rapporti ottimi, ma non c'è nulla"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Con la società dovremo trovarci al termine della stagione". Attraveso le pagine del Corriere del Veneto l'allenatore del Padova Pierpaolo Bisoli parla del suo futuro e delle sirene da Brescia: "Dovremo capire se i programmi coincideranno. Intanto finiamo il campionato, poi speriamo di vederci il prima possibile. Non sono venuto qui per rilanciarmi, bensì per portare il Padova in serie B. E la missione può dirsi compiuta".

Sulla telefonata di Cellino: "Non c’è niente, ma non è una bugia che i nostri rapporti siano ottimi e di lunga data. Sono stato suo giocatore a Cagliari sei anni e pure suo allenatore. Mi ha esonerato, è vero, ma i rapporti sono rimasti ottimi. Ripeto, non c’è niente e adesso non è il momento di parlare. C’è da finire un campionato che noi vogliamo onorare fino in fondo".