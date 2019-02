Padova, Bisoli: "Tra un mese queste partite le vinciamo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pierpaolo Bisoli, allenatore del Padova, è soddisfatto del punto ottenuto contro la Salernitana (0-0 il punteggio finale). Ecco le sue dichiarazioni in sala stampa riportate da Tuttosalernitana.com: "Realisticamente ho visto una squadra in crescita. Nel primo tempo abbiamo fatto bene ma non abbiamo trovato il guizzo che poteva indirizzare la partita. Nella ripresa poi non siamo partiti male però man mano che la gara andava avanti i miei giocatori perdevano brillantezza. Stiamo costruendo una squadra forte, noi abbiamo l’obiettivo di salvarci, direttamente o con i playout lo vedremo, ma per arrivare al massimo in quei frangenti decisivi dobbiamo passare per gare come queste".

Ma non solo: il tecnico padovano è convinto che tra qualche settimana la squadra sarà in grado di vincere match come questi: "Tra un mese queste gare le vinciamo. Provare a vincerla? Ho dovuto fare 2 cambi obbligati, Bonazzoli che ha preso una botta e Trevisan che ha sentito indurirsi dietro la coscia. Altrimenti l’idea di Baraye dietro Bonazzoli e Mbakogu era un’ipotesi concreta. La Salernitana? Non gli abbiamo fatto un tiro in porta, una squadra scorbutica che siamo riusciti a imbrigliare e non far giocare negli spazi dove poteva essere pericolosa".