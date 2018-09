Padova, Bisoli: "Troppo leziosi, ma mi interessava il minutaggio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pierpaolo Bisoli al termine di Padova-Sandonà: “Quella di oggi era una squadra praticamente nuova. Non mi interessava il risultato ma l’atteggiamento, e volevo dare un minutaggio importante a tutti i nostri giocatori. Poi abbiamo pareggiato nel recupero, ma mi interessava vedere cosa metteva in campo la squadra. Clemenza? Non deve specchiarsi, ha fatto vedere le sue qualità più da trequartista che da mezzala ma abbiamo bisogno di giocatori che si adattino a più ruoli. Sarno? Sono contento che sia tornato a disposizione! Lui come tutti possono mettermi in difficoltà nelle scelte, e loro sanno chi ha fatto bene e chi ha fatto male… Sapevo che la squadra non sarebbe stata brillante, ma mi hanno fatto arrabbiare parecchio perché sono stati troppo leziosi! Io non voglio che vengano esaltate le qualità personali, vogliono che vengano esaltate le qualità della squadra! C’è concorrenza, lo sanno… Chinellato e Mandorlini? Ho già parlato con loro, per me ripartono da zero come se niente fosse. Oggi Mandorlini ha dimostrato che vuole esserci, gli faccio i complimenti perché ha dimostrato di voler bene al Padova. È un giocatore ritrovato, e sono stracontento! La B? Tornerà a 22, vedrete… È mancanza di professionalità, stiamo facendo ridere tutto il mondo!”