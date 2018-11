Padova, Bisoli verso l'esonero: strappo con la squadra, la società riflette

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nove gare senza vittorie per il Padova di Pierpaolo Bisoli, e la panchina diventa davvero rovente. Secondo quanto riferito da trivenetogoal.news, in giornata vi sarebbe stato un confronto interno dai toni accesi nello spogliatoio. Presenti anche il dg Giorgio Zamuner e il presidente Roberto Bonetto, oltre alla rappresentante di Joseph Oughourlian, Alessandra Bianchi. Nonostante le parole dello stesso Bonetto dopo il pari col Cittadella, Bisoli sarebbe a un passo dall'esonero, visto il rapporto con la squadra che sarebbe ai minimi termini. La società avrebbe preso la nottata per decidere il da farsi, ma le possibilità di ricucire lo strappo sarebbero molto risicate.