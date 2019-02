Padova, Bisoli verso Pescara: "Capello mezzala e Baraye sarà titolare"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A due giorni dal match contro il Pescara Pierpaolo Bisoli, tecnico del Padova, ha analizzato i temi della gara in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal.it: "Rispetto a sabato gli assenti sono gli stessi. Abbiamo trovato una solidità di squadra e una mentalità giusta, strada facendo arriveranno anche le vittorie che in questo momento mancano. Abbiamo tre partite ravvicinate, martedì abbiamo una partita in casa. Qualcosa cambieremo col Pescara, Capelli sta diventando un giocatore importante per il Padova, è entrato bene come Zambataro e Baraye. È arrivato il momento di Baraye dal primo minuto, vi do questa notizia. Il Pescara ha un centrocampo fra i più importanti della Serie B. All’andata quando abbiamo alzato il ritmo gli abbiamo dato fastidio. In questo momento la classifica non dobbiamo guardarla. Non dobbiamo avere paura di osare, adesso abbiamo creato una mentalità da Serie B. Lollo non è disponibile, speriamo di recuperare sia lui che Jerry per martedì col Brescia. Il calcio di adesso è molto fisico, se non ti alleni non giochi. Capello mezzala è una prospettiva concreta, sarebbe meglio non dirlo ma credo possa giocare lì. Se giocasse punta il gol in amichevole che ha fatto ieri non l’avrebbe fatto. Così magari la smetteranno di dire che sono difensivista. La partita si giocherà molto a centrocampo. Morganella deve un po’ rifiatare. Gli attaccanti del Pescara sono diversi da quelli del Brescia. Abbiamo bisogno di qualcuno a tre che abbia un po’ di gamba. Dei tre che hanno recuperato, ne porterò via uno. Quello più pronto è Capelli, forse lo porto via”