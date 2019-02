Padova, Bonazzoli: "Avanti così, siamo sulla strada giusta"

Fonte: Padovagoal.it

© foto di Federico De Luca

Queste le dichiarazioni rilasciate da Federico Bonazzoli al termine di Cremonese-Padova: “Come ho sempre detto la squadra conta più del singolo, e noi pur essendo ultimi si vede che stiamo facendo bene e che sta cambiando il vento. Le occasioni? Sul colpo di tacco è stato bravo Ravaglia, e grazie al lavoro di tutti siamo riusciti a creare varchi e a provare il tiro. Il rigore per noi? Era netto, e se ce lo davano e lo realizzavamo magari la partita cambiava… Ma andiamo avanti per la nostra strada! Peggio di essere là sotto non c’è niente, l’abbiamo capito e vogliamo uscirne a tutti i costi. Comunque non era affatto facile e scontato venire a Cremona e fare una simile prestazione”.