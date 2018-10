© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centravanti del Padova Federico Bonazzoli ha parlato al Corriere del Veneto della propria astinenza da gol: “Continuo a lavorare e sacrificarmi per la squadra, sono sicuro che prima o poi il vento cambierà. Sono tranquillo e non ho perso fiducia in me stesso. Il mister ci chiede un grande lavoro difensivo, che cerco di fare nel migliore dei modi. - continua Bonazzoli guardando alla sfida di Crotone - Lo Scida è uno dei campi più difficili della categoria. Ma se vogliamo salvarci i punti dobbiamo andarceli a prendere un po' ovunque, anche a Crotone. Il campionato è molto equilibrato e difficile. La strada è lunga, non dobbiamo abbatterci, basta una vittoria per vedere le cose da un’altra prospettiva”.