Padova, Bonazzoli: "In A non giocavo, non lo meritavo. Riparto da qui"

© foto di Andrea Rosito

Federico Bonazzoli, attaccante del Padova appena ventunenne, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "E’ successo che quando sei nella Primavera e vedi che fai la differenza ti senti forte, quasi invincibile. Invece la realtà è un’altra e quando poi fai il grande salto e ti trovi contro giocatori che hanno 200 o 300 partite tra i professionisti la musica cambia. E perdi fiducia, anche perché sei molto giovane e non sai affrontare le difficoltà. Prezzo? Quello non dipendeva da me. Il problema è che ogni giocatore ha il suo percorso di crescita e a quell’età avere tanti occhi addosso può crearti parecchi problemi. Comunque anche io mi mettevo tanta pressione addosso, volevo dimostrare agli altri e a me stesso quanto valevo".

La Serie A non è andata bene. "Ho delle colpe anch’io e non le nascondo: se non giocavo è perché non lo meritavo. Però dico che quando scendi in campo senza continuità, quando fai solo degli spezzoni di gara e non senti la fiducia di chi ti sta attorno è ancora più dura. Ma ora ho capito che quelle sono esperienze che fanno bene. Tutto serve per migliorare il tuo carattere. Prima al minimo problema tendevo a defilarmi, ora invece le difficoltà le affronto, le guardo in faccia, consapevole che se sbaglio non è un dramma, il giorno dopo si ricomincia".

Sul Padova: "Finora ne ho fatti cinque, non un granché ma non conta quello. Ora l’importante è tirarsi fuori dai guai e lasciare l’ultima posizione: se lo meritano la città, i tifosi e la società. A gennaio l’intervento sul mercato è stato pesante, la squadra è migliorata e lo si è visto già nelle partite contro Verona e Venezia dove abbiamo perso immeritatamente".