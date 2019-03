© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il vice presidente del Padova Edoardo Bonetto ha parlato a Il Gazzettino in vista del derby contro il Cittadella spiegando di confidare che il tecnico Centurioni sia l’uomo giusto per la svolta: “Può essere la persona giusta per trasmettere quei concetti in più in termini di compattezza e volume di gioco che possono aiutarci ad uscire da questa situazione. In questa categoria non basta solo la forza fisica e la corsa, ci vuole anche una lettura di gioco che crediamo Centurioni possa dare”.