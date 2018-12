© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Padova Roberto Bonetto ha parlato del momento della squadra veneta al termine della visita alla Basilica di Sant’Antonio: “ Siamo venuti qui per l’iniziativa relativa al restauro dell’affresco di Sant’Antonio, e devo ringraziare per questo i tifosi. Poi già che c’eravamo abbiamo ricevuto una speciale benedizione, che non guasta mai. Se ci salveremo penseremo anche al restauro dell’affresco a lato di quello appena restaurato. Vogliamo mantenere la categoria dopo tutta la fatica e i sacrifici fatti per arrivarci e lo vogliamo in particolar modo per i nostri tifosi. - continua Bonetto come riporta Padovagoal.it -Dobbiamo raccogliere l’esempio di Sant’Antonio, rialzare la testa e gonfiare il petto perché rappresentiamo una città e una maglia prestigiose. Dobbiamo lottare con tutte le nostre forze, ma sono ottimista e convinto che ne usciremo fuori”