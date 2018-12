Padova, Bonetto: "Convinto che questa squadra di salverà"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A margine di un evento a Padova legato al restauro di una parte della Basilica di Sant'Antoinio, Roberto Bonetto, presidente del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da PadovaGoal.it: "Vogliamo mantenere la categoria dopo tutta la fatica e i sacrifici fatti per arrivarci, e vogliamo farlo in particolare per i nostri meravigliosi tifosi. Dobbiamo raccogliere l’esempio di Sant’Antonio: penso che i ragazzi sappiamo esattamente cosa devono fare, siamo tutti amareggiati ma dobbiamo rialzare la testa e gonfiare il petto perché rappresentiamo una città è una maglia prestigiosi. Dobbiamo lottare con tutte le nostre forze, ma sono ottimista e convinto che ne usciremo fuori!”