Padova, Bonetto: "Faremo di tutto per mantenere la Serie B"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Padova Roberto Bonetto ha parlato in conferenza stampa dopo l'esonero di Pierpaolo Bisoli spiegando che l'obiettivo del club resta sempre la salvezza: “Come società faremo tutto il possibile per mantenere la categoria e se sarà necessario a gennaio interverremo sul mercato confrontandoci con mister Foscarini, che riteniamo la persona adatta per il nostro obiettivo. Vogliamo aprire un nuovo capitolo del libro, ma voglio ricordare che abbiamo fissato un budget pensando a un campionato a 22, mentre col cambio del format faremo più fatica. - continua Bonetto come riporta Trivenetogoal.it - Con il socio Oughourlian abbiamo fatto un programma che quest'anno prevede di mantenere la Serie B, ma non ci aspettavamo che ci fossero tre squadre in meno ai nastri di partenza. La squadra? Come ha detto Foscarini non ha giocato contro Bisoli, altrimenti non avrebbe fatto prestazioni come quelle di Perugia e Cittadella. Sono cazzate. Che poi possano esserci giocatori scontenti è normale, ma lasciamo perdere le chiacchiere”