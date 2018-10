Padova, Bonetto: "Faremo l'impossibile per rimanere in Serie B"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle pagine del Mattino di Padova arrivano alcune dichiarazioni di Roberto Bonetto, presidente del club biancoscudato, a margine dell'elezione di Gabriele Gravina come nuovo presidente della FIGC: "La società farà l’impossibile per rimanere in serie B. L'incontro con Bisoli? Abbiamo bevuto insieme un caffè e fatto due chiacchiere, non perché il mister sia in discussione dato che ha la fiducia della società e dei giocatori. Ma non essendo andato a Crotone, mi sono fatto un po’ spiegare le sue sensazioni e alla fine abbiamo concordato che la squadra sta bene e che ha disputato una bella prestazione, perché non si può dire che non abbia giocato a Crotone. Qualcosa non gira per il verso giusto, ci manca un po’ di concentrazione in alcuni frangenti. Del resto abbiamo una formazione giovane, e sapevamo dall’inizio che ci sarebbe stato da soffrire. Magari i giovani hanno bisogno di un po’ più di tempo per maturare, per cui aspettiamo un attimo".