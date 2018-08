Padova, Bonetto: "Federcalcio e Lega B hanno compiuto passo importante”

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Padova, Roberto Bonetto, in merito alla cerimonia di composizione dei calendari svoltasi ieri a Milano, ha così commentato: “Ieri la Federcalcio e la Lega di Serie B hanno compiuto un passo importante, una decisione non facile ma che va nella direzione di creare i presupposti per un calcio finalmente sostenibile, come da tempo chiedono tutti i club. Abbiamo una data certa di inizio del campionato e finalmente la possibilità di programmare la nostra stagione attorno a dei punti fermi, senza dover aspettare i tempi della giustizia sportiva e ordinaria che comunque farà il suo corso. A prescindere dagli interessi di parte, credo sia stata una decisione giusta, che anticipa un percorso obbligato se vogliamo risanare il calcio italiano”, si legge sul sito ufficiale dei biancoscudati.