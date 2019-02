Padova, Bonetto: "Hanno già deciso che dobbiamo retrocedere"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Roberto Bonetto si presenta in sala stampa dopo lo 0-2 di Pescara e tuona: “Non è mia consuetudine parlare con la stampa quando andiamo in trasferta, ma sono stufo perché nell’ultimo periodo stiamo subendo delle ingiustizie arbitrali. Non si può continuare a giocare a calcio in questa maniera! A Cremona c’era un rigore e non ce l’hanno dato, oggi idem e in più ne ha dato uno a dir poco dubbio a loro. Già a Verona questo arbitro ha annullato un gol regolare a Bonazzoli, oggi questo… Sono demoralizzato. Questi arbitri rovinano le partite, non si può mandarli in giro. Ci mettiamo anche del nostro, ci mancherebbe, ma evidentemente hanno già deciso che il Padova deve retrocedere! Oggi ho visto una squadra che ha provato a reagire, ma se subisci un rigore dopo tre minuti diventa difficile anche se poi pure sul raddoppio c’è stato uno svarione collettivo…", riporta Padovagoal.it.