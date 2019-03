Padova, Bonetto: "La salvezza passa da Ascoli e Carpi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nella sala stampa post Cittadella-Padova è intervenuto il presidente padovano Roberto Bonetto: “Vedo il bicchiere mezzo pieno per la bella prestazione, abbiamo fatto girare la palla al meglio ed eravamo vicini ai tre punti ma è arrivata l’espulsione e poi il pareggio… Un punto comunque importante, ma la salvezza passa da martedì e sabato! Centurioni? Non mi voglio addentrare in questioni tecniche o tattiche, dico solo che si è visto un bel gioco e quindi sono soddisfatto della prestazione. Cappelletti? Forse doveva stare un po’ più attento, ma lui è un giocatore di carattere… Ora pensiamo all’Ascoli, dobbiamo vincere e basta! E spero di recuperare Mbakogu…”