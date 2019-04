© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

All'Euganeo fa festa anche l'Ascoli e per il Padova il baratro della retrocessione in Serie C si avvicina. "Possiamo dire tutto - ha dichiarato il presidente Roberto Bonetto a Padovasport.tv - ma siamo stati anche maltrattati dall’arbitro. Soprattutto per la perdita di tempo dei giocatori dell’Ascoli che è rimasta impunita. Quando sei in fondo alla classifica gli arbitri se possono te la mettono in quel posto. Abbiamo scritto una bella pagina nera, in spogliatoio i ragazzi sono amareggiati, non si può dire che abbiano demeritato. Sono annate che nascono storte. Dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto per la B, ho anche poca voglia di parlare. Futuro? Mi dispiace perché c’erano progetti in ballo, c’erano… ora vediamo”.