Padova, Bonetto: "Nessuna rivoluzione. Dal mercato solo innesti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Edoardo Bonetto, vice presidente del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino di Padova, per chiudere con la stagione della promozione e aprire le porte al ritorno del club in Serie B: "In effetti, nella mia mente mi sto ancora godendo tutti quello che abbiamo fatto in quest’ultima annata. Il mercato? Non bisogna farsi prendere dall’ansia. Il “mercato” è bloccato dai playoff di Serie C e Serie B, che devono ancora designare quello che sarà l’organico del prossimo campionato. In questo momento ci sono tante chiacchiere e altrettanti “giochi delle parti” tra società e calciatori. Noi siamo in un’ottima posizione, visto che non siamo chiamati a fare rivoluzioni, ma soltanto a migliorare una squadra che ha girato alla perfezione lo scorso anno meritandosi il salto di categoria. C’è tempo e siamo alla ricerca dei profili giusti, non tanto dal punto di vista puramente tecnico, ma per quanto riguarda quei giocatori che vogliano condividere il nostro spirito e l’armonia del nostro gruppo. Credo che Padova possa rappresentare una piazza ambita per la prossima Serie B. Che Padova mi aspetto in Serie B? Un Padova che sappia ricreare il gruppo magico dell’anno scorso e trasferirlo anche all’esterno. Questa è la vera sfida. La piazza padovana pochissime volte nella propria storia ha conosciuto unità e condivisione di intenti tra le proprie componenti. La prossima stagione, dove abbiamo l’obiettivo di disputare un’annata serena senza la pressione di dover vincere a tutti i costi, può essere l’ideale per compattare ancora di più l’intera città. È ora che tutta Padova faccia gruppo per garantire un futuro lungo e radioso a questa società, a prescindere da chi la guiderà negli anni a venire".