© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Queste le dichiarazioni rilasciate da Roberto Bonetto al termine di Padova-Crotone: “C’è una certa amarezza per questo pareggio. Era una partita non dico fondamentale, ma per noi importantissima e non siamo riusciti a farla nostra. Nel primo tempo abbiamo fatto poco. Il secondo tempo era partito meglio, ma non siamo riusciti a finalizzare. Può darsi che sia un’annata sbagliata questa. C’è molta ammarezza, ma non dobbiamo mollare. I play out sono a 3 punti. Questo è il nostro obiettivo. Dobbiamo cercare di venirne fuori. Se ci mettiamo a spaccare muri, borse e bottiglie non risolviamo niente. Dobbiamo dare tranquillità e serenità alla squadra. Io ci credo ancora. Devo infondere fiducia e coraggio, anche se ora sono un po’ provato”, riporta Padovagoal.it.