Padova, Bonetto: "Per il 2019 obiettivo nuovo stadio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sul fronte del nuovo stadio di proprietà del Padova si è espresso Roberto Bonetto, presidente del club biancoscudato, attraverso le colonne del Mattino di Padova: "Siamo esattamente in linea con la tabella di marcia che ci eravamo prefissati. Dopo il ponte di inizio novembre ci troveremo con l’amministrazione comunale e per quella data potremmo avere quasi un master plan. Dopodiché continueremo gli incontri con i finanziatori interessati, con l’obiettivo di presentare un rendering vero e proprio entro la fine del 2018. Quindi, con l’inizio dell’anno nuovo, contiamo di far quadrare tutto e avere il via libera definitivo per poter partire".

Bonetto poi parla anche dell'avvio di stagione della formazione di Pierpaolo Bisoli: "Anche dal punto di vista sportivo siamo in linea con quanto ci eravamo prefissati. Il nostro unico obiettivo quest’anno, da matricola, è quello della salvezza. Ci vogliono equilibrio e serenità di giudizi, non lasciamoci andare a conclusioni affrettate. Bisoli e la sua squadra hanno bisogno di fiducia da parte di tutto l’ambiente".