Padova, Bonetto: "Pronti a chiedere risarcimenti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Padova Roberto Bonetto al termine dell'assemblea di Lega B ha parlato del caos venutosi a creare dopo la decisione del TAR facendo il punto della situazione: “Abbiamo fatto tutto seguendo una procedura e consultandoci legalmente, lo abbiamo fatto all'unanimità per cui se abbiamo imboccato questa strada, lo abbiamo fatto a ragion veduta. - continua Bonetto a Padovagoal.it - Fermare il campionato? C’è anche questa possibilità, che dipenderà da come si esprimerà il Consiglio di Stato. C’è anche la possibilità che il campionato si fermi fino al 26 marzo, in attesa di entrare nel merito. A questo punto aspettiamo la Figc, ma anche noi chiederemo risarcimenti se ci sarà un determinato indirizzo”.