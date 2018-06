Padova, Bonetto: "Serie B complicata, per noi sarà anno di transizione"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Edoardo Bonetto, vice presidente del Padova, ha parlato attraverso Il Gazzettino in vista della prossima stagione in Serie B. "Credo che il prossimo campionato di serie B sarà il più complicato degli ultimi dieci anni, al quale ci dobbiamo approcciare con umiltà per cercare di fare il meglio possibile dopo avere appena vinto un campionato difficilissimo come è stato il nostro. Per noi sarà un anno di transizione e di maturazione, una crescita che deve riguardare tutto l’ambiente: società, tifosi e media", ha dichiarato.