Fonte: Padovagoal.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Queste le dichiarazioni rilasciate da Roberto Bonetto al termine di Padova-Salernitana: “Secondo me oggi abbiamo giocato bene ma soprattutto in maniera tranquilla. La punizione per loro nel finale non l’ho guardata, temevo nella maledizione dell’ultima azione ma è andata bene. Teniamoci questo punticino, e se avessimo fatto qualche pareggio in più prima magari a quest’ora saremmo un po’ più tranquilli… Io sono sicuro che ci salveremo! Soffriremo fino alla fine, ma manterremo la categoria… E anche Baraye saprà darci il suo importante apporto!”