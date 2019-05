© foto di Alberto Forestieri

L’assessore allo sport di Padova Diego Bonavina intervistato da Telenuovo ha parlato del futuro del club biancoscudato appena retrocesso in Serie C: “Credo che il vero ago della bilancia per il futuro sia Roberto Bonetto e non Joseph Oughourlian.è lui che ha a cuore le sorti del Padova e non voglio pensare che possa mollare tutto. - continua Bonavina parlando poi del progetto stadio - Sul fronte stadio abbiamo ricevuto proprio in queste ore una lettera dal CONI, che ha fissato nel 30 luglio la scadenza massima per la riscossione dei due milioni di euro che abbiamo ottenuto tramite il Bando Periferie. Per ragioni tecniche abbiamo chiesto a Bonetto, che è stato informato sugli ultimi sviluppi, di darci una risposta chiara e definitiva entro il 15 luglio relativamente al suo progetto, che questa amministrazione intende sostenere fino alla fine. Come amministrazione abbiamo il dovere di tutelare un bene pubblico come lo stadio e non vogliamo perdere i fondi pubblici che abbiamo ottenuto”.