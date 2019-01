© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sembra destinato a vestire la maglia del Padova Sinisa Andelkovic, difensore in scadenza con il Venezia. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto è atteso nel fine settimana l'arrivo in Italia dell'agente del calciatore per cercare la fumata bianca. Per il club patavino l'alternativa all'ex Palermo è Michele Fornasier in uscita dal Pescara.