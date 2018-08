Padova, caccia allo svincolato: Raicevic in vantaggio su Marilungo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chiuso il mercato ieri alle 20, il Padova continua a lavorare per ingaggiare un attaccante svincolato. Il Corriere del Veneto, nella sua edizione locale, scrive che i biancoscudati sono sulle tracce di Filip Raicevic (libero dopo il fallimento del Bari) e Guido Marilungo, che ha rescisso il contratto con l’Atalanta. Il montenegrino sembra in vantaggio, poiché il classe '89 è una seconda punta e in quel ruolo la squadra sembra coperta.