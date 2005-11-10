Padova, Calabro amaro: "2-2 da annullare, c'è rammarico per questo"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Padova Antonio Calabro ha così commentato il pari contro l'Empoli dell'Euganeo.

Come giudica la partita?

"Abbiamo disputato una delle migliori partite stagionali in fase di palleggio, facendo bene contro una squadra importante. Resta però il rammarico per aver subito un gol irregolare: nonostante una settimana complicata e le tante difficoltà, l’intervento dell’arbitro nell’azione avrebbe dovuto portare all’annullamento della rete".

Ha qualche rivendicazione sulla prestazione?

"A mio avviso è stata una delle migliori prestazioni dell’anno. Abbiamo lavorato bene durante la settimana e cercato di esprimerci al meglio anche nelle difficoltà, contro una squadra dall’organico molto forte. Spero di recuperare diversi giocatori dopo la sosta. I momenti complicati devono essere motivo di vanto, perché siamo riusciti a tenere la barra dritta. Questa squadra deve però imparare a fare i conti con gli avversari e con le difficoltà di un campionato molto competitivo".