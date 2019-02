Padova, Capello: "Fare il trequartista mi piace. E studio da mezzala"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

“Fare il trequartista mi piace, è una posizione in cui mi trovo bene e sono felice che il mister mi abbia dato fiducia in un ruolo che non occupavo da tempo. Mi piace appoggiare i due attaccanti e svolgere anche il lavoro sporco”. Parla così l’attaccante Alessandro Capello parlando del suo nuovo ruolo dalle colonne del Mattino di Padova aprendo anche a un’ulteriore arretramento: “Mezzala? Abbiamo parlato di questo ruolo con Bisoli, ma ci siamo detti che serve tempo e bisogna lavorarci su. Secondo il mister ho le caratteristiche giuste per interpretare il ruolo di centrocampista come piace a lui. Devo dire che quando ero molto giovane Zeman mi volle a Cagliari proprio per farmi fare la mezzala, mi provò per sei mesi, poi ce ne andammo sia io che lui. - continua Capello parlando dello scontro diretto col Foggia - La partita è importante ma non decisiva. Faremo il nostro gioco, cercando una vittoria che, essendo uno scontro diretto, varrebbe doppio e darebbe maggior lustro agli ultimi due pareggi”.