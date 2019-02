© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Queste le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Capello al termine di Padova-Foggia: “L’esultanza? L’ho preparata coi ragazzi in settimana, niente di polemico! Gol importantissimo per come si era messa la partita, nella ripresa abbiamo quasi sempre giocato noi quindi tutto sommato siamo soddisfatti. La vittoria arriverà se continuiamo a giocare e a crederci così, io sono convinto che ci salveremo”, riporta Padovagoal.it.