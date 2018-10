Padova, Capello: "Ottimo punto, è mancata un pò di fortuna"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Queste le dichiarazioni di Alessandro Capello, attaccante del Padova, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro lo Spezia. "Nel secondo tempo ci è mancato un pò di forza nell'andare a cercare la vittoria, ci siamo accontentati del pareggio. E' un ottimo punto. Non abbiamo avuto paura, eravamo bene in partita senza rischiare nulla. Ci manca un pò di fortuna e speriamo di trovarla nelle prossime partita. Dobbiamo solo lavorare per andare a prenderci la vittoria a Perugia e in queste tre partite può arrivare la svolta per il nostro campionato".