Padova, Cappelletti: "Bisoli? Avevamo bisogno di un po' di serenità"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne de Il Gazzettino arrivano alcune dichiarazioni di Daniel Cappelletti, centrale difensivo del Padova: "La difesa in campo contro il Carpi? Sono successe situazioni piuttosto strane perché Trevisan è stato male per una cosa un po’ particolare, Contessa si è subito infortunato, così come Ravanelli che l’aveva sostituito. Simili scenari ti tolgono qualcosa a livello psicologico perché sembra che tutti giri contro. I meccanismi sono poi ovviamente più oliati quando si gioca con i soliti compagni, ma credo che la nostra risposta sia stata discreta e non abbiamo corso grandi rischi. Nello stato d’animo, nel modo in cui si entra in campo e per l’ambiente esterno che un po’ comunque condiziona, piaccia o no, siamo dipendenti dai risultati. La medicina migliore dunque è andare a Cosenza e vincere. Dobbiamo capire che queste sono partite che devono avere un solo esito e in cui non si deve giocare facendo troppi pensieri e calcoli sui punti dell’avversario, sulla classifica o altro. L'arrivo di Foscarini? Mai quattro anni fa, quando Foscarini mi allenava a Cittadella, avrei immaginato una simile situazione. Conoscendolo già, sono un po’ avvantaggiato perché so com’è e quali comportamenti pretende dai suoi giocatori. Spero di potere essere di aiuto ai compagni nel trasmettere le sue idee. In cosa possiamo migliorare? La tranquillità è la sua qualità migliore in nostro soccorso, purché poi noi non si esageri su questo fronte. Bisoli, lo conosciamo tutti, è uno che non molla un centimetro anche in allenamento, sempre pronto a rimarcare l’errore e che tiene, a modo suo, sempre sul pezzo. Secondo me, visto il momento di difficoltà, avevamo bisogno di un po’ di serenità".