Padova, Cappelletti: "Da difensore sempre col freno a mano tirato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Daniel Cappelletti, jolly del Padova, che si è raccontato fra campo e vita privata, dove fra paternità, dottorato in mediazione linguistica e la passione per la cucina viene descritto come "toda joia, toda beleza". "La trasformazione in centrocampista? Sono troppo contento. Per anni ho fatto il difensore, ma era una sofferenza, avevo come il freno a mano tirato".