Padova, Cappelletti: "Il gol di Cisco ci ha dato la scossa giusta"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Autore del gol con cui il Padova ha pareggiato sul Pescara allo scadere il difensore Daniel Cappelletti nel dopo gara ha parlato così dell'incredibile rimonta sugli abruzzesi: “Stavamo passando un periodo in cui tutto sembrava andarci storto, anche per quanto riguarda le scelte arbitrali spesso dubbie e contestabili ed era difficile trovare le energie per rimontare. - spiega il calciatore come riporta Padovagoal.it - Il gol di Cisco però ci ha dato la scossa, è bastato quell'episodio per cambiare tutto. Sentivamo nell'aria la possibilità di pareggiarla e così è stato. Ora ripartiamo da qui”.