Padova, Centurioni: "Abbiamo il dovere di crederci fino in fondo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Padova Matteo Centurioni ha parlato alla vigilia di Padova-Cosenza: "È stata una settimana pesante dal punto di vista psicologico, la situazione è difficile e il momento anche. Ci sono ancora delle possibilità, non siamo ancora retrocessi. A Carpi tecnicamente non è stata una prestazione indimenticabile, ma è un dato di fatto che abbiamo fallito un sacco di occasioni da gol: abbiamo il dovere di crederci fino in fondo, anche se le possibilità non sono molte dobbiamo cercare fino in fondo di ottenere il massimo dei punti possibile. I tifosi hanno tutto il diritto di protestare, ci vogliono orgoglio e amor proprio per dimostrare di onorare la maglia fino alla fine. Domani Moro non giocherà titolare, voglio proteggerlo in questo momento. Più avanti magari si, ma adesso non è il caso. Bonazzoli potrebbe giocare dal primo minuto, qualcosa cambierò… del resto non posso nemmeno dire “squadra che vince non si cambia” visto che non abbiamo mai vinto da quando alleno il Padova. A Cittadella penso che lo avremmo meritato. Serve più ignoranza, serve più cattiveria, questa squadra non sa giocare sporco, fare falli quando bisogna farli. Sono bravi ragazzi ma ci manca proprio questo".