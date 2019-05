© foto di Federico De Luca

Queste le dichiarazioni di Matteo Centurioni, tecnico del Padova, riportate da Padova Sport dopo la vittoria contro il Lecce. “Mi tolgo un peso con la prima vittoria, contro tra l’altro una squadra che probabilmente gioca il miglior calcio della Serie B. Baraye? Non posso tenere fuori un giocatore del genere, negli strappi e ripartenze è devastante e oggi lo ha dimostrato. Devo comunque fare i complimenti a tutti i ragazzi, hanno interpretato e lottato per tutta la gara e li ringrazio per questo. Meglio con le grandi che con le piccole? Credo sia un problema mentale, alcune partite sono state caricate troppo e quando non le vinci poi il clima dello spogliatoio non è facile da recuperare. Anche le cose extra-campo ci hanno creato dei problemi, poi i giocatori non sono tranquilli e quando vanno in campo poi si vede. Ultimamente probabilmente abbiamo mollato viste le prospettive future, in campo i giocatori si esprimono meglio e senza pressione sembrano giocare con un altro spirito. L’annata non è stata facile, sono cambiati gli allenatori ma anche tanti giocatori, trovare gli equilibri dentro e fuori del campo non è poi così immediato come può sembrare. Ora non è questione di crederci o meno, noi come abbiamo sempre fatto da quando sono qui giocheremo per dare il meglio in tutte le partite che restano".