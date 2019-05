Padova, Centurioni: "Difendiamo il nostro onore. Restare? Mi piacerebbe"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’allenatore del Padova Matteo Centurioni ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ultima gara di campionato contro il Livorno: “Gli ultimi due-tre giorni sono stati surreali, ma vogliamo cercare di chiudere positivamente continuando nel trend positivo delle ultime settimane, possiamo difendere il penultimo posto e sopratutto il nostro onore. A Benevento non siamo riusciti a resistere fino alla fine, mantenendo il risultato dopo essere passati in vantaggio, ma la Champions insegna che non succede solo a noi. - continua Centurioni come riporta Padovagoal.it - Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto ultimamente visto che avremmo potuto vincere tutte e tre le partite giocate contro avversari più forti di noi”.

Che formazione schiererà domani?

“Giocheranno quelli più motivati, ma non farò grandi cambi rispetto al Benevento. Il prossimo anno tanto ragazzi cambieranno, ma in questo gruppo ci sono anche uomini di spessore che potrebbero aiutare a riaprire un ciclo. Verranno con noi Karamoko, Ruggiero e Lorkipanidze, davanti potrebbe giocare Moro dal primo minuto”.

Ha qualche rimpianto per come è andata la stagione?

“La gara di Carpi che probabilmente è stata caricata in un modo non giusto anche da parte mia. Potevamo vincere e dovevamo farlo, ma forse ho sbagliato anche io”.

Resterà nella prossima stagione?

“Non lo so ancora, ringrazio però tutti coloro che mi hanno sostenuto. Sarebbe stimolante riprovare a mettersi in gioco e se ci sarà la possibilità di continuare ne sarei onorato. Ma non so davvero chi sarà scelto e io posso solo ringraziare la società per avermi dato questa opportunità”.