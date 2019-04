Risultato finale: Palermo-Padova 1-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Matteo Centurioni, allenatore del Padova, ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Dazn: "Ne sono successe di tutti i colori, forse un crociato rotto, un naso rotto, abbiamo sbagliato il rigore. I ragazzi hanno dato l'anima, c'è un rammarico sconfinato, non so cosa dire. Il Palermo è una grande squadra, siamo venuti qui con rispetto ed umiltà, poi si sono infortunati tre giocatori e non ho potuto fare cambi per cercare di cambiare qualcosa. Dovevamo provare a vincere anche alla fine ma non sapevo cosa inventarmi per cercare di fare qualcosa in più. Giochiamo con la testa un po' più libera, venire qua era una vetrina prestigiosa ed i ragazzi si sono goduti il palcoscenico. Tutto gira storto, ma fino alla fine dobbiamo mettercela tutta".