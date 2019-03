© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Padova Matteo Centurioni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Cittadella: “Ho avuto dieci giorni per lavorare e prendere confidenza coi ragazzi e mi sono fatto un’idea completa e ho avuto le risposte che cercavo quindi siamo pronti per la sfida. Abbiamo aggiustato un po' di situazioni e provato molte cose, ma penso di aver trovato la giusta formazione anche se resterà top secret fino all’ultimo. Sono pronto e sono convinto che faremo la partita giusta contro un Cittadella che merita rispetto, gioca a memoria. - continua Centurioni come riporta Padovagoal.it - Mbakogu e Cocco non saranno della gara e mancheranno anche Capelli, Zambataro, Madonna e Belingheri, mentre porterò anche Moro come attaccante perché può darci una mano come tipologia di giocatore. Non andremo a Cittadella per giocare bassi e schiacciati, ma per vincere perché è una partita importantissima”.