© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Padova Matteo Centurioni ha parlato in vista dello scontro salvezza contro il Carpi di domani al Cabassi: “Si tratta di uno spareggio salvezza totale e ci arriviamo mentalmente nel modo giusto. Sono fiducioso perché la squadra ha risposto bene in questi giorni e i ragazzi sanno che si tratta anche di una questione di orgoglio personale. Ho già un’idea di chi far giocare e di come giocare anche se fare due partite in pochi giorni non è facile. Bonazzoli? Devo fare lo psicologo, ma non sono uno psicologo, ha giocato davanti perché Mbakogu e Cocco non erano disponibile. Quel ruolo lo interpreta a modo suo. Di sicuro non è un centravanti vero e proprio. Lo vedo più a sostegno di un’altra punta, è bravo ma si sta ancora formando. - continua Centurioni come riporta Padovagoal.it - Capello e Cappelletti? Sono a disposizione e sono libero di impiegarli o meno. Mi spiace per la situazione spiacevole che si è creata, ma i ragazzi sono motivati e vogliono rispondere sul campo”.